6 de janeiro de 2021

Melo e prefeitos da Região Metropolitana se reuniram com Eduardo Leite

Em reunião com o governador Eduardo Leite e prefeitos da Região Metropolitana, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, confirmou, nesta quarta-feira (06), que a Capital passará a adotar o sistema de cogestão regional, no qual grupos de municípios podem utilizar protocolos próprios no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Juntamente com Alvorada, Viamão, Glorinha e Cachoeirinha, que fazem parte da Região 10 no modelo de Distanciamento Controlado do governo do RS, Porto Alegre poderá adotar critérios mais flexíveis, desde que não menos rígidos do que os da cor da bandeira precedente.

“O desejo de todos os prefeitos é que tenhamos esse equilíbrio entre saúde e economia. Vamos continuar neste caminho. Há um sentimento de solidariedade dos prefeitos com o governo nesta área, mas a gente sabe que a economia e a saúde têm de estar de mãos dadas. Nossos municípios estão quebrados”, disse Melo.

O plano de cogestão deve ser enviado ao governo gaúcho ainda nesta semana para que possa haver a flexibilização de atividades econômicas. “O comércio que cumpre os protocolos não é o propagador do vírus. A falta de conscientização das pessoas que promovem aglomerações desnecessárias tem muito mais impacto. É isso que precisamos e vamos combater”, assegurou o prefeito.

