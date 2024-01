Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre confirma que todas as estações do Dmae estão em funcionamento

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Melo apresentou um balanço das ações realizadas pela prefeitura desde o temporal Foto: Giulian Serafim/PMPA Melo apresentou um balanço das ações realizadas pela prefeitura desde o temporal. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, apresentou na tarde deste domingo (21), no Paço Municipal, um balanço das ações realizadas pela prefeitura desde o temporal que castigou a cidade na última terça-feira (16). Melo confirmou a retomada do funcionamento de todas as estações de tratamento e bombeamento de água do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

“Agradecemos a todos os voluntários, parceiros e servidores em geral que têm nos ajudado nesta soma de esforços. Reconhecemos a legitimidade de todas as manifestações e nos solidarizamos com a dor de todas as pessoas que têm passado por momentos muito difíceis nestes dias. Estamos unidos e trabalhando juntos em corrente de solidariedade para retomar a nossa cidade”, disse o prefeito.

Salvo situações pontuais, o abastecimento de água deve ser normalizado em toda a cidade até esta segunda-feira (22), caso não ocorram novas quedas no fornecimento de energia elétrica. Horas após o temporal de terça, cinco das seis estações de tratamento de água ficaram inoperantes por falta de energia, assim como 73 das 87 estações de bombeamento, prejudicando o abastecimento para 1,2 milhão de pessoas.

Para amenizar o impacto, 32 caminhões-pipa foram usados pela prefeitura, que distribuíram 1,5 milhão de litros de água. Doações de bombonas também ajudaram a entregar outros 97 mil litros em comunidades onde os caminhões não conseguiam acesso.

Na área da saúde, cerca de 100 unidades de atendimento chegaram a fechar ou operar com restrições.

CEEE

Melo também confirmou que terá uma reunião em Brasília na quinta-feira (25), na sede da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), para tratar do protocolo feito pela prefeitura pedindo uma fiscalização urgente da agência na CEEE Equatorial, em razão de frequentes problemas enfrentados pela prefeitura na comunicação e no fornecimento de energia para serviços essenciais.

Por fim, o prefeito anunciou que dará início ao processo de enterramento de fios na cidade, bem como irá determinar que o Dmae desenvolva soluções alternativas para reduzir a dependência da empresa de energia.

