Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Prefeito Sebastião Melo esteve em audiência na Comissão de Saúde da Câmara Municipal Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Sebastião Melo pediu, nesta terça-feira (15), a união de esforços entre os poderes para construir soluções conjuntas que enfrentem os principais desafios da saúde pública em Porto Alegre: a redução das filas de cirurgias e consultas e a superlotação das emergências.

A solicitação foi feita durante audiência na Comissão de Saúde da Câmara Municipal, onde o prefeito destacou a urgência de discutir alternativas de financiamento e de aliviar a pressão sobre a capacidade de atendimento da Capital.

“É preciso unir forças para equilibrar o nosso sistema de saúde. Porto Alegre, em diversas áreas, tem atendido pacientes de todo o Estado. Quem não encontra atendimento em sua região busca acolhimento na Capital. Só com o esforço conjunto dos entes federados poderemos encontrar soluções definitivas. Nosso partido tem que ser o SUS”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, apresentou dados que evidenciam o aumento dos custos do atendimento e o crescimento da demanda vinda do interior. “Porto Alegre tem feito sua parte, ampliando investimentos e mantendo os serviços em funcionamento, mesmo diante do subfinanciamento crônico. Mas é inviável sustentar um sistema que, além de atender a população da cidade, recebe diariamente milhares de pacientes de outras localidades, sem qualquer mecanismo de compensação. Sem a corresponsabilidade do Estado e da União, o risco de desassistência é real e iminente”, alertou Ritter.

A reunião foi conduzida pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Comandante Nádia, e contou com a presença dos secretários municipais da Fazenda, Ana Pellini, Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer, e Geral de Governo, André Coronel.

Governo do Estado

Na quinta-feira (17), Melo retomará as tratativas sobre o tema em audiência com o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini.

