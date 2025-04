Rio Grande do Sul Governo gaúcho investe R$ 50 milhões em obras em escolas no primeiro trimestre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Valor inclui demandas concluídas e iniciadas entre janeiro e março Foto: Miria Beatriz Maciel/SOP Valor inclui demandas concluídas e iniciadas entre janeiro e março Foto: Miria Beatriz Maciel/SOP

Nos três primeiros meses de 2025, o governo do Rio Grande do Sul investiu, por meio da SOP (Secretaria de Obras Públicas (SOP) e da Seduc (Secretaria da Educação), R$ 50,1 milhões na manutenção de escolas estaduais, entre obras iniciadas e concluídas. Deste valor, R$ 19,7 milhões se referem a trabalhos encerrados em 50 obras e R$ 30,4 milhões, a demandas começadas em 41 obras.

“Desde 2024, temos um volume de investimentos e um número de obras em escolas sem precedentes nas últimas décadas. Esse cenário impressionante resulta de três fatores: a reestruturação da SOP, que otimizou processos e modernizou a gestão; a parceria com a Secretaria da Educação; e a recuperação financeira do Estado em andamento desde a primeira gestão do governador Eduardo Leite”, afirma a secretária Izabel Matte.

Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul passou por importantes reformas estruturantes que permitiram enfrentar o passivo histórico de investimentos na infraestrutura escolar. O cenário de degradação deu lugar a um significativo aumento nos recursos destinados às obras nos prédios da educação. A média anual de valores investidos passou de R$ 18 milhões, de 2018 a 2022 (R$ 1,5 milhão mensais), para R$ 47 milhões, entre 2023 e 2024 (R$ 3,9 milhões mensais). Nesses três primeiros meses, a média mensal alcançou R$ 6,5 milhões.

Além das verbas provenientes do Tesouro do Estado, parcerias com organizações sociais e a iniciativa privada garantiram um aporte de mais R$ 5,5 milhões para obras na Rede Estadual de ensino entre janeiro e março. O total chega a R$ 55,6 milhões.

Desde o início desta gestão, foram concluídas 394 obras em 352 escolas, totalizando R$ 118,4 milhões investidos. Neste momento, há 115 trabalhos em andamento em 106 escolas, com destinação de R$ 128,3 milhões.

Contratação simplificada

Este é o primeiro trimestre em que a contratação simplificada opera em todo o Estado. O sistema, que agiliza as manutenções nas escolas estaduais, está sendo progressivamente mais adotado nas novas obras, em relação aos métodos até então vigentes, como licitações.

Os números mostram a transição em andamento: enquanto os trabalhos iniciados são em sua maioria pela contratação simplificada, nas obras concluídas ainda prevalecem os processos tradicionais. No valor investido no trimestre, porém, o novo sistema já ocupa a primeira posição, com R$ 27,6 milhões ante R$ 22,5 milhões dos outros modelos, entre iniciadas e concluídas.

Em janeiro, por exemplo, 46% dos atendimentos iniciados foram pela contratação simplificada; em fevereiro, pela primeira vez esse número chegou a 100%. Entre as obras finalizadas, a vigência da contratação simplificada é menor, pois muitos trabalhos começaram antes da implementação do novo modelo, mas está em crescimento: em janeiro, 21% das obras entregues eram pela contratação simplificada; em fevereiro, 38%; e em março, 55%.

41 obras iniciadas em 30 municípios

Entre janeiro e março, foram iniciadas obras em 41 escolas de 30 municípios. No primeiro mês, os trabalhos começaram em 15 escolas; em fevereiro, em seis; e em março, em 20. Porto Alegre concentrou os maiores investimentos, com R$ 7 milhões destinados às escolas estaduais localizadas no município. Em seguida, veio São Leopoldo, com R$ 4,5 milhões. Dos R$ 30,4 milhões aplicados nos novos trabalhos, R$ 23,1 milhões foram pela contratação simplificada e R$ 7,3 milhões pelos processos tradicionais.

