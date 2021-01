Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre recebe trabalhadores da rede pública de Educação

A interlocução com os profissionais da rede pública de ensino foi tema de reunião no Paço Municipal na tarde dessa segunda-feira (11). O prefeito Sebastião Melo recebeu representantes da Atempa (Associação dos Trabalhadores/as em Educação do Município de Porto Alegre) para ouvir reivindicações da categoria.

Enfrentamento à pandemia, condições e organização de trabalho e questões funcionais foram debatidos. “Precisávamos muito deste momento de diálogo com a prefeitura”, manifestou Maria José da Silva, da direção-geral da Atempa.

O prefeito reforçou o grande desafio coletivo de qualificar o ensino em Porto Alegre e a determinação de diálogo para definir medidas que atendam melhor os alunos. “A qualidade da educação é um problema de todos nós. A escola tem que preparar os alunos para a vida, e esse caminho exige construção”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A secretária da Educação, Janaina Audino, informou que a equipe está trabalhando em um diagnóstico com dados sobre a rede para sustentar de forma clara as estratégias para a Educação na Capital. “Estamos montando o planejamento para 2021 em diálogo com a rede. Precisamos ter unidade no calendário escolar; começar e terminar juntos. Mas o desenvolvimento precisa ser avaliado debatendo com as escolas a sua realidade”, afirma.

Sobre o retorno das aulas em 22 de fevereiro, a secretária enfatizou a relevância do rodízio, incluindo as modalidades presencial e remota. “O retorno das aulas presenciais é fundamental para receber os alunos que não tiveram acesso ao ensino remoto”, ponderou.

Também participaram da reunião o procurador-geral do Município, Roberto Rocha, e os secretários municipais de Administração e Patrimônio, André Barbosa, e de Governança Local e Articulação Política, Cássio Trogildo.

