Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

A queda de energia também deixa semáforos fora de operação Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O temporal que atingiu Porto Alegre na noite de segunda-feira (11) ainda deixa milhares de moradores sem luz na Capital gaúcha.

A falta de energia elétrica afeta ainda o funcionamento de algumas Ebats (Estações de Bombeamento de Água Tratada). De acordo com a prefeitura, doze localidades estão com abastecimento prejudicado. São elas: Agronomia, Belém Velho, Jardim Bento Gonçalves, Jardim São Jorge, Morro Santana, Parque Charruas, Protásio Alves, Vila das Laranjeiras, Vila dos Sargentos, Vila Nova, Vila Tijuca e Vila Topázio. O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgosto) aguarda o retorno do fornecimento de luz para retomar esses sistemas.

Ainda segundo a prefeitura, os ventos atingiram a velocidade de 57km/h durante a madrugada, derrubando árvores. A queda de energia também deixa semáforos fora de operação. Há três pontos com bloqueio total nesta manhã, nas ruas Casemiro de Abreu, Couto de Magalhães e na Dr. Barcelos, onde uma árvore caiu sobre o ponto de ônibus, derrubando a estrutura.

No total, foram registradas 13 ocorrências envolvendo queda de árvores ou galhos. As equipes de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos auxiliam na remoção dos vegetais.

