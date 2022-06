Rio Grande do Sul Prefeito de Restinga Sêca é empossado presidente da Famurs

O prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, foi empossado nesta terça-feira (21) como presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Recebendo o cargo do prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, Salerno estará à frente da entidade durante a gestão 2022/2023, dando continuidade ao acordo firmado entre os partidos políticos. Salerno é do MDB.

Em seu primeiro discurso como presidente da Famurs, Paulinho Salerno reforçou que a inovação é um dos temas centrais de sua atuação e, acima de tudo, da gestão pública que acredita. Ele, que presidiu no último ano a Câmara Temática de Inovação da Famurs, lembrou que inovação é ferramente de estratégia, de política, de investimento e é um instrumento aliado da boa governança. Segundo o presidente empossado, o tema estará também na bússola de sua atuação na Casa Municipalista gaúcha.

O prefeito de Restinga Sêca declarou que, assim como o trabalho realizado pela gestão anterior, a Famurs, através da Escola de Gestão Pública, irá promover as melhores ferramentas de governança na gestão municipal, conferindo às prefeituras processos eficientes e transparentes. De acordo com Salerno, seu objetivo é dar continuidade ao trabalho de muito diálogo com os prefeitos, tal como fez Eduardo Bonotto, com quem estabeleceu uma parceria e amizade.

Em seu último discurso, Eduardo Bonotto iniciou sua fala exaltando a importância do encontro para fortalecimento do municipalismo gaúcho. Para Bonotto, este é um momento que demonstra que os gestores estão no caminho certo, trabalhando unidos e de forma respeitosa.

Manifestações

O primeiro a realizar sua saudação foi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, que registrou a importância da Famurs na defesa das pautas federais e desejou uma boa gestão e continuação da parceria entre as entidades.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal afirmou que o presidente Bonotto cumpriu sua missão e que Salerno terá um desafio pela frente para igualar sua gestão.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Valdeci Oliveira, lembrou aos presentes que já foi prefeito e sabe o quanto é importante uma gestão com oportunidades de recursos.

Representando a Câmara dos Deputados, o deputado federal Márcio Biolchi afirmou que só será possível mudar o País quando houver condições para que os prefeitos, que tratam da realidade das pessoas, tenham condições de fazer algo por elas.

A solenidade de posse foi encerrada com as explanações do governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior. Na oportunidade, o governador destacou a importância do diálogo e parceria com a Famurs e com os prefeitos gaúchos.

