Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

O prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) foi diagnosticado com o novo coronavírus. De acordo com a assessoria de imprensa do município, a doença foi detectada em um exame de rotina. Em vídeo nas redes sociais, o prefeito disse que não apresenta sintomas e que não irá se licenciar do cargo.

Em tratamento contra um câncer, o tucano é considerado parte do grupo de risco ao novo coronavírus. “A Prefeitura de São Paulo informa que neste sábado [13], após teste preventivo de rotina, o prefeito Bruno Covas obteve diagnóstico positivo para coronavírus”, diz a nota.

“Ele passa bem, não apresenta sintomas e recebeu recomendação de seu médico, Dr. Davi Uip, para permanecer trabalhando em casa e em observação pelos próximos dias”, conclui.

O prefeito divulgou um vídeo em suas redes sociais em que comenta o diagnóstico: “Depois de quatro resultados negativos, hoje, infelizmente, eu testei positivo para a Covid-19. O orientação do meu médico já que não tenho nenhum sintoma é ficar dentro de casa. Não há necessidade de me licenciar do cargo de prefeito. Vou poder continuar a me reunir de forma online através da internet, continuar a trabalhar, mas dentro de casa”, afirmou Covas.

“A expectativa é que eu fique aqui pelos próximos dez dias. Qualquer novidade eu aviso vocês. Muito obrigado. Um grande abraço a todos”, completou.

