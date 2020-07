A polícia da Coreia do Sul informou, nesta quinta-feira (09), que o prefeito de Seul, Park Won-soon, de 64 anos, foi encontrado morto. O corpo foi achado perto do Monte Bugak, no Norte da capital do país.

As buscas aconteceram no distrito de Sungbuk-dong – o último sinal do celular do político foi detectado de lá. A filha do prefeito procurou a polícia às 17h17min locais (5h17min de Brasília) e disse que o telefone dele estava desligado.