Política Prefeito eleito de Porto Alegre participa de reunião do Gabinete de Crise do governo do Estado

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Sebastião Melo acompanhou o encontro ao lado de Eduardo Leite. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

A reunião desta quinta-feira (17) do Gabinete de Crise do governo do RS contou com a participação do prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Convidado pelo Executivo estadual, Melo acompanhou o encontro no Palácio Piratini junto com o governador Eduardo Leite e o vice-prefeito eleito, Ricardo Gomes.

“Recebemos o prefeito Melo em outras ocasiões e é importante que apresentemos um panorama da situação da Covid-19 no Estado, principalmente em Porto Alegre, que concentra boa parte dos atendimentos. Queremos dar solução de continuidade às estratégias adotadas até agora para minimizarmos as divergências que possam surgir”, explicou Leite.

Devido às restrições impostas pelo coronavírus, as reuniões do Gabinete de Crise, que ocorrem ao menos duas vezes por semana, são feitas em formato híbrido, com o mínimo possível de participantes presenciais.

“O convite demonstra uma sintonia fina e um desejo de parceria entre os Executivos municipal e estadual. O diálogo é fundamental em todas as áreas, especialmente nesta. Queremos passar confiança para a população”, destacou o prefeito eleito.

A secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, apresentou um resumo do cenário da evolução do coronavírus no Estado, destacando a preocupação com a constante redução de leitos de UTI livres para atender pacientes com a doença.

O processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19 também foi discutido. Leite reforçou a confiança em uma coordenação do processo por parte do governo federal, mas garantiu que, em caso de demora, o Estado pretende assinar memorando de entendimento com o Instituto Butantan para a compra da vacina Coronavac.

