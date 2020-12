Política Gilson Machado toma posse como ministro do Turismo

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Empresário e músico, Machado (E) comandava a Embratur Foto: Isac Nóbrega /PR

O presidente Jair Bolsonaro empossou nesta quinta-feira (17) Gilson Machado Neto como novo ministro do Turismo.

A posse foi realizada no Palácio do Planalto uma semana após o Diário Oficial da União publicar a exoneração de Marcelo Álvaro Antônio do cargo de ministro e a nomeação de Machado, que até então comandava a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

A troca no Ministério do Turismo foi provocada por uma briga, que se tornou pública, entre Álvaro Antônio e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação do Planalto junto ao Congresso.

Em um grupo de ministros em um aplicativo de mensagens, Álvaro Antônio acusou Ramos de pedir a Bolsonaro para entregar o cargo do Turismo ao Centrão, bloco de apoio ao governo na Câmara.

O objetivo, segundo o agora ex-ministro, seria negociar apoio na eleição para a presidência da Câmara. O candidato do Centrão para comandar a Casa, Arthur Lira (PP-AL), tem apoio do governo. Álvaro Antônio chamou Ramos de “traíra” e depois se desculpou.

