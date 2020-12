Porto Alegre Prefeito eleito de Porto Alegre deve anunciar últimos nomes do secretariado no início desta semana

28 de dezembro de 2020

O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), deve anunciar entre esta segunda-feira (28) e a terça-feira (29) os últimos nomes do primeiro escalão do seu governo.

Para a Secretaria do Meio Ambiente, a tendência é de que seja mantido o atual titular da pasta, Germano Bremm. A avaliação é de que o secretário, que atua no governo de Nelson Marchezan (PSDB), faz bom trabalho e tem aceitação na área.

Ainda não está descartado para o Meio Ambiente o nome da vereadora Lourdes Sprenger (MDB), cuja indicação é defendida pelo deputado estadual Gabriel Souza (MDB).

A indicação de Lourdes também atenderia a um pleito do deputado federal Bibo Nunes (PSL), que deseja ver a filha, Camila Nunes (MDB), assumindo mandato de vereadora. Como Camila é a segunda suplente do MDB, ela teria assento no Legislativo caso Lourdes seja secretária.

Para o Esporte, o nome mais cotado no momento é o de Antônio Carlos Pereira, o Kiko, vitorioso técnico da equipe de judô da Sogipa. Kiko é indicação do Republicanos e do ex-deputado João Derly, que concorreu à prefeitura pelo partido. Derly foi convidado por Melo para o cargo, mas seu caminho deve ser o retorno à Secretaria Estadual do Esporte, onde estava antes da campanha eleitoral.

