Política Prefeito eleito mais velho do Brasil tem 87 anos, e mais novo, 21

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ambos são do Piauí. Foto: Reprodução Ambos são do Piauí. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito mais velho eleito no País em 2024 foi o Coronel Elói (PSD), de 87 anos, na cidade de Barro Duro, no Piauí. Ele foi reeleito com 50,01% dos votos, apenas 32 votos a mais que o segundo lugar, Cleia Abreu (MDB). A cidade, de 6,6 mil habitantes, está localizada a cerca de 100 quilômetros de Teresina, capital do Estado.

Já o prefeito mais novo é Juninho de Marinalva (MDB), de 21 anos, idade mínima para tomar posse. Ele será prefeito de Curral Novo do Piauí (PI) e recebeu 99,1% dos votos. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Juninho diz ser estudante.

Eloi Pereira de Sousa, que usou Coronel Eloi como nome de urna, tem 87 anos de idade, mas estará com 88 anos quando tomar posse de um novo mandato, em 1º de janeiro de 2025. Coronel reformado da Polícia Militar, ele é o atual prefeito da cidade, estando no cargo desde 2021. Nascido em 1º de dezembro de 1936 e atual prefeito da cidade, Eloi é advogado e casado. Seu vice é David Rodrigues da Cunha Pessoa, o Davi do Zé Isaac (PSD), tem 39 anos.

Outros dois eleitos têm um ano a menos que Elói. Nascido em 8 de junho de 1937, Hely Andrade Alves (MDB) tem 87 anos. Ele foi o único candidato a disputar o cargo de prefeito em Carrancas (MG), a cerca de 260 quilômetros de Belo Horizonte. Alves foi reeleito. O vice de Hely, Magno Orlando Ferreira de Carvalho (PRD), tem 69 anos de idade.

Mais novo dos três, Theodorico de Assis Ferraço (PP) nasceu em 28 de novembro de 1937. Aos 87 anos, ele foi eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim (ES), a cerca de 130 quilômetros de Vitória. Seu vice, Júnior Corrêa (Novo), terá 28 anos quando tomar posse do cargo, em janeiro. Ele nasceu em 6 de novembro de 1996.

Renovação

O País elegeu ainda outros dois prefeitos de 21 anos, Pedro Allan (PSB), em Pacujá (CE), e Eduardo do Alex (PSD), em Heliodora (MG). Eles são sete e seis meses mais velhos que Juninho, respectivamente.

Entre os eleitos, os mais jovens e mais velhos são minoria, no entanto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os prefeitos vencedores estão nas seguintes faixas etárias:

– Até 25 anos: 33

– Entre 26 e 45: 2.087

– Entre 46 e 65: 2.867

– Acima de 65: 483

Neste ano, cerca de 15 mil candidatos a prefeito concorreram em todo o País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/prefeito-eleito-mais-velho-do-brasil-tem-87-anos-e-mais-novo-21/

Prefeito eleito mais velho do Brasil tem 87 anos, e mais novo, 21

2024-10-07