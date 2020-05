Porto Alegre O prefeito de Porto Alegre visita a oitava unidade de saúde com horário estendido até as 22h

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Visita do prefeito coincidiu com o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro Foto: Cesar Lopes/PMPA Visita do prefeito coincidiu com o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou, na noite desta terça-feira (12), a UBS (Unidade Básica de Saúde) Belém Novo, que funciona desde 4 de maio com horário ampliado até 22h, para prestação de serviços aos mais de 15 mil moradores da região.

A unidade é referência para o Extremo Sul (bairros Belém Novo, Chapéu do Sol, Lageado, Lami e Ponta Grossa) e deverá realizar uma média de 2 mil atendimentos mensais a mais com a ampliação do horário. A visita do prefeito coincidiu com o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, a quem parabenizou e puxou uma salva de palmas.

O horário estendido em postos de saúde faz parte da estratégia de gestão municipal na saúde, que tem como foco a priorização de serviços essenciais. Com a UBS Belém Novo funcionando até 22h, a prefeitura disponibiliza oito postos atendendo até lá. Além dessas unidades, outros 16 postos funcionam 12 horas por dia, sem interrupção ao meio-dia, com turnos até as 19h (começando às 7h) ou até 20h (com início às 8h).

“O conceito de boa gestão em saúde qualifica a estrutura sem impactar a máquina pública. Como resultado, entregamos um serviço mais eficiente e qualificado às pessoas. Saio daqui mais confiante no ser humano e na humanidade. Fico feliz que existam pessoas com capacidade de ajudar o próximo”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior

Gratidão

Marchezan foi recebido pela coordenadora do posto, a médica Loren Seibel, que mostrou a estrutura e apresentou os profissionais de saúde. Ela mostrou um cartaz feito pelos servidores da unidade, que se sentiram valorizados e gratos pela confiança neles depositada com a ampliação no horário e a permanência deles no local.

Porto Alegre tem 137 unidades básicas de saúde, com atendimento à população realizado por 260 equipes de saúde da família. Com o prolongamento do período de assistência, a Capital atinge uma etapa importante na expansão da atenção básica e da capacidade de atendimento.

Mais atendimentos

Desde 2017, mais de 214 mil atendimentos foram realizados entre 18h e 22h em todos os postos de saúde da Capital, com resolutividade média de 80% a 90%. Com mais esta estrutura, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que haverá reforço no atendimento aos pacientes com doenças de inverno ou com quadro gripal, desafogando os hospitais.

A UBS Belém Novo funciona de forma ininterrupta das 8h às 22h e conta com três equipes de saúde da família e uma equipe de saúde bucal, formadas por 28 profissionais, entre médicos, residentes, enfermeiros, dentista, técnicos e auxiliares, atendendo em nove consultórios.

“Com a ampliação do horário do posto, este passa a ser mais um local onde as pessoas podem buscar atendimento, não necessitando se dirigir a hospitais”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre