Porto Alegre Cancelado drive thru da Campanha do Agasalho desta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Novas ações serão realizadas até 1º de julho Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Novas ações serão realizadas até 1º de julho. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Em função do mau tempo, foi cancelado o segundo drive thru para arrecadar doações para a Campanha do Agasalho que seria realizado nesta quarta-feira (13) das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, na calçada do Largo Glênio Peres. A iniciativa ocorrerá todas as quartas-feiras, no mesmo local, até 1º de julho.

O resultado da primeira edição ultrapassou as expectativas. “Ficamos muito felizes. Além da solidariedade, as pessoas entenderam e atenderam nosso pedido de doar roupas limpas e organizadas. Reforçamos a necessidade de peças infantis e agradecemos imensamente as doações desta tarde de sexta”, disse a primeira-dama Tainá Vidal.

As doações da primeira edição lotaram cinco caçambas de camionetes e foram encaminhadas para a sala de quarentena onde ficarão por 14 dias e, após, serão triadas e contadas detalhadamente. “Foram centenas de doações. Pela experiência dos anos anteriores, acreditamos termos recebido mais de mil peças nesta primeira ação”, comemora o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores.

Campanha

Com o tema Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém, a campanha deste ano precisou ser reinventada em função do cenário atual, que exige isolamento e cuidados.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), além de albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, Centros Dia do Idoso e Centros de Relações Institucionais e Participativas, povos indígenas e quilombolas.

