Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) divulgou um relatório que indica que 6 mil crianças podem morrer diariamente de causas evitáveis, nos próximos seis meses, em razão do enfraquecimento dos sistemas de saúde pelo mundo, causado pela pandemia do novo coronavírus.

O documento da agência, divulgado nesta terça-feira (12), se baseia em uma análise de pesquisadores da Escola de Saúde Pública Bloomberg da Universidade de Medicina Johns Hopkins, publicada recentemente pela revista científica The Lancet Global Health.

O Unicef afirma que, com base no pior de três cenários previstos para 118 países de renda média e baixa, no mesmo período, 1,2 mil, das 6 mil mortes diárias, serão de crianças com menos de 5 anos. Isso seria uma consequência da redução nos níveis de cobertura dos serviços de saúde no mundo.

