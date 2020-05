Brasil Brasil passa a Alemanha e se torna o sétimo país com mais casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

À frente do Brasil no levantamento da Johns Hopkins estão: EUA, Rússia, Espanha, Reino Unido, Itália e França Foto: Reprodução À frente do Brasil no levantamento da Johns Hopkins estão: EUA, Rússia, Espanha, Reino Unido, Itália e França. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil ultrapassou a Alemanha na terça-feira (12) no número de infecções pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e se tornou o 7º país do mundo com mais casos, de acordo com o levantamento feito pela universidade americana Johns Hopkins.

Embora os 9.258 novos casos de Covid-19 anunciados na terça não representem um recorde diário, eles fizeram com o que o Brasil já some mais de 178,2 mil casos. A Alemanha já registrou mais de 173 mil infectados.

Nesta quarta-feira (13), ranking dos países com mais casos de infecção, que é constantemente atualizado, indica que 4,2 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Os países com mais casos são: EUA com 1,3 milhão de infectados e 82,3 mil mortes; Rússia com 242 mil infectados e 2,2 mil mortes; Espanha tem 228 mil e 26,9 mil mortes; Reino Unido tem 227 mil e 32,7 mil mortes; Itália com 221 mil e 30,9 mil mortes; França com 178,3 mil infectados e 26,9 mil mortes; Brasil com 178,2 mil infectados e 12.461 mortes e Alemanha com 173 mil e 7,7 mil mortes.

