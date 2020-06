Dicas de O Sul Prefeitura atualiza guia com novas orientações sobre atividades econômicas e serviços em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Está disponível no portal da prefeitura de Porto Alegre a atualização do Guia Digital #PoaContraOCorona para orientar a população sobre as novas restrições do comércio, indústria e serviços públicos e privados.

A cartilha traz as orientações do Decreto 20.625, publicado nesta semana no Diário Oficial do Município. O material pode ser consultado neste link e baixado em PDF.

Conforme o decreto, as regras entraram em vigor para estabelecimentos de comércio e serviços na quarta-feira (24) e para o setor de alimentação nesta quinta-feira (25). Nesta sexta-feira (26), passam a valer as normas para indústria e construção civil.

As medidas mais rígidas foram adotadas após aumento na velocidade de ocupação de leitos de UTI na Capital. “Retornamos a restrições bastante parecidas com aquelas adotadas em março para que possamos manter uma certa estabilidade na demanda pela rede de saúde”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

