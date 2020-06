Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 23 mil casos de coronavírus; por problema em sistema, secretaria não informa óbitos e internações

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (25) 1.079 novos casos da Covid-19, chegando a 23.060 confirmações. O número de óbitos segue o informado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) na quarta-feira, que foi de 500 mortes. A secretaria informa que, excepcionalmente, a atualização da Covid-19 desta quinta-feira (25) não trará novos dados de pessoas internadas e novos óbitos devido a um problema no acesso e na exportação do banco de dados do SIVEP-Gripe (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe), onde os casos graves e óbitos são notificados.

Os números desta quinta são os que constam no outro sistema oficial de registro (e-SUS Notifica), onde são cadastrados os casos de síndromes gripais não hospitalizados.

A área responsável pelo sistema no Ministério da Saúde está trabalhando para a solucionar a instabilidade. Se resolvida, a SES volta a fazer a atualização completa dos dados nesta sexta-feira (26), incluindo aqueles casos e óbitos que não puderam ser divulgados.

Os novos casos confirmados pelo novo coronavírus nesta quinta são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 3

Alegrete – 4

Alpestre – 2

Alvorada – 39

Ametista do Sul – 1

Antônio Prado – 1

Arroio do Meio – 3

Bagé – 2

Barão – 1

Barão de Cotegipe – 1

Barra do Ribeiro – 2

Barracão – 1

Bento Gonçalves – 2

Bom Princípio – 2

Bom Retiro do Sul – 1

Caçapava do Sul – 2

Cachoeira do Sul – 2

Cachoeirinha – 18

Caiçara – 5

Campestre da Serra – 1

Campo Bom – 3

Candiota – 1

Canoas – 34

Carazinho – 4

Carlos Barbosa – 5

Casca – 1

Caseiros – 1

Caxias do Sul – 68

Charqueadas – 3

Chiapetta – 1

Ciríaco – 1

Constantina – 1

Coronel Pilar – 1

Cotiporã – 1

Coxilha – 1

Cristal do Sul – 1

Cruz Alta – 9

Cruzeiro do Sul – 2

Dois Irmãos – 1

Eldorado do Sul – 2

Encantado – 7

Erebango – 8

Erechim – 9

Espumoso – 2

Estação – 1

Estância Velha – 11

Esteio – 9

Estrela – 6

Farroupilha – 10

Feliz – 1

Flores da Cunha – 3

Frederico Westphalen – 11

Garibaldi – 3

General Câmara – 4

Gravataí – 25

Guaíba – 3

Guaporé – 18

Ibiaçá – 2

Ibirubá – 2

Ijuí – 15

Imbé – 1

Ipê – 2

Itati – 4

Ivoti – 1

Jaboticaba – 1

Jaguarão – 1

Lagoa Vermelha – 1

Lajeado – 18

Lindolfo Collor – 7

Machadinho – 1

Marau – 10

Mato Leitão – 4

Maximiliano de Almeida – 1

Miraguaí – 1

Monte Belo do Sul – 1

Nonoai – 4

Nova Alvorada – 1

Nova Araçá – 3

Nova Bassano – 4

Nova Bréscia – 2

Nova Hartz – 2

Nova Petrópolis – 3

Nova Prata – 3

Novo Hamburgo – 33

Osório – 7

Palmares do Sul – 1

Palmeira das Missões – 14

Palmitinho – 1

Panambi – 1

Paraí – 3

Parobé – 6

Passo Fundo – 69

Pelotas – 9

Pinheirinho do Vale – 1

Planalto – 2

Portão – 2

Porto Alegre – 142

Porto Xavier – 3

Presidente Lucena – 5

Quaraí – 7

Rio Grande – 14

Rio Pardo – 2

Roca Sales – 2

Rolante – 1

Rondinha – 2

Santa Cecília do Sul – 1

Santa Cruz do Sul – 5

Santa Maria – 9

Santa Maria do Herval – 2

Santa Rosa – 2

Sant’Ana do Livramento – 10

Santiago – 6

Santo Ângelo – 6

Santo Antônio das Missões – 1

Santo Antônio do Palma – 2

Santo Cristo – 3

São Domingos do Sul – 2

São Gabriel – 4

São José do Ouro – 1

São Leopoldo – 55

São Lourenço do Sul – 1

São Luiz Gonzaga – 2

São Marcos – 1

São Sebastião do Caí – 6

São Valentim – 1

São Vicente do Sul – 1

Sapiranga – 6

Sapucaia do Sul – 4

Sarandi – 7

Serafina Corrêa – 5

Severiano de Almeida – 1

Tapejara – 12

Tapes – 1

Tenente Portela – 2

Teutônia – 9

Tramandaí – 1

Três Cachoeiras – 3

Três Forquilhas – 1

Três Palmeiras – 8

Três Passos – 66

Trindade do Sul – 1

Triunfo – 2

Uruguaiana – 2

Vacaria – 7

Venâncio Aires – 1

Veranópolis – 2

Viadutos – 1

Viamão – 22

Vila Lângaro – 1

Vila Maria – 2

Xangri-lá – 4

A atualização teve ainda 28 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

