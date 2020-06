Porto Alegre Porto Alegre tem 75 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Vítimas da Covid-19 eram homens com histórico de comorbidades. Foto: Reprodução

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informou duas novas mortes por coronavírus na Capital, que chega a 75 mortes pela doença.

Ainda de acordo com a SMS, na quarta-feira, foram confirmados 42 novos casos de pacientes com a Covid-19 e no acumulado até então eram 3.099 confirmados e 6.708 em investigação.

Óbitos

O 74⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus ocorreu e foi notificado na segunda-feira (22), mas teve a confirmação para Covid-19 na quarta-feira (24). O paciente era um homem de 79 anos que foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Conceição. Ele tinha histórico de diabetes, hipertensão e doença cardiovascular.

Já o 75⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus foi de um homem de 66 anos. Ele estava internado no Hospital de Clínicas desde 11 de junho, em UTI (unidade de terapia intensiva). Ele tinha histórico de hipertensão, asma e diabete.

