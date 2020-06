Rio Grande do Sul Retomada gradual das aulas presenciais nas escolas gaúchas deve começar em agosto

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Um plano apresentado pelo governo em maio previa o retorno das aulas presenciais em julho Foto: USP Imagens Um plano apresentado pelo governo em maio previa o retorno das aulas presenciais em julho. (Foto: USP Imagens) Foto: USP Imagens

O governador Eduardo Leite anunciou na tarde desta quinta-feira (25), em transmissão pela internet, que a retomada gradual das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul deve começar em agosto.

A projeção também é válida para estudantes de universidades e cursos técnicos. Segundo o governador, o novo calendário com a previsão do retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino será apresentado na segunda-feira (29), durante a sua live.

Leite anunciou que o governo vai lançar uma consulta pública para receber sugestões de entidades ligadas à educação e à assistência social sobre a melhor forma de estruturar o retorno gradual do ensino.

Um plano apresentado pelo governo gaúcho em maio previa a retomada das aulas presenciais em julho. Atualmente, as atividades escolares ocorrem de forma remota.

“Nós projetávamos originalmente o retorno para início de julho, e isso não acontecerá”, ressaltou o chefe do Executivo, destacando que o adiamento se deve ao aumento do número de casos de coronavírus e de hospitalizações por Covid-19 no Estado.

