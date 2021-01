Porto Alegre Prefeitura convida população de Porto Alegre para mutirão de limpeza na orla do Guaíba

15 de janeiro de 2021

Voluntários vão receber sacos de 100 litros para coleta de resíduos em geral descartados irregularmente no local. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Este sábado (16) será de limpeza na Orla do Guaíba, um dos cartões-postais de maior evidência de Porto Alegre. A prefeitura está convidando a população para participar de um mutirão, das 9h às 12h, desde o Museu Iberê Camargo até o estádio Beira-Rio. Os voluntários vão receber sacos plásticos de 100 litros para a coleta de resíduos que em geral são descartados irregularmente no local. Uma equipe do DMLU (Departamento Municipal de Água e Esgotos) dará suporte aos participantes para o recolhimento correto do lixo, com a participação de seis garis. Dois caminhões e uma motosserra também vão auxiliar na limpeza.

O prefeito Sebastião Melo chama esta iniciativa de “limpeza pedagógica” na Orla. “O exercício da cidadania é um comprometimento de todos com a Capital. Se cada um fizer o bem um pouco, podem ter certeza de que a cidade melhora”, afirma.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, diz que o mutirão é uma ação que faz parte das metas do governo de melhorar os cuidados com a cidade. “Demonstra a cooperação entre o poder público e a comunidade. Queremos mostrar que os porto-alegrenses também têm que fazer a sua parte, cuidando, fiscalizando e realizando o descarte adequado do lixo”, salienta.

O diretor-geral do DMLU, René Souza, explica que o material recolhido será levado para a Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro e de lá para o aterro sanitário em Minas do Leão.

Visita ao trecho 1

A secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, e o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, visitaram o trecho 1 da orla do Guaíba para verificar as condições do parque que terá o contrato de concessão assinado nas próximas semanas com o consórcio GAM 3 Parks. Na vistoria desta sexta-feira, também foram observados pontos da estrutura do Trecho 1 que podem ser aprimorados no Trecho 3, atualmente em obras e cuja estruturação dos Termos de Permissão de Uso será feita por técnicos da SMP (Secretaria de Parcerias).

A depredação dos banheiros com roubo de portas e torneiras ocorrido nesta semana e a quantidade de lixo ao longo do trecho de mais de 80 mil metros quadrados foram os principais aspectos que chamaram a atenção dos gestores. “O grande problema dos parques abertos é, sem dúvida, a manutenção dos banheiros. Precisamos que haja maior colaboração da população, que ela ajude o poder público nessa fiscalização para que esse espaço qualificado e nobre permaneça à disposição de todos”, destacou Pellini.

Além de problemas nos banheiros, no momento da visita um ato de pichação foi flagrado próximo ao monumento de Elis Regina. O homem surpreendido pelos agentes da Guarda Municipal foi encaminhado ao Palácio da Polícia. “A incorporação do lago Guaíba para a cidade é algo fantástico. Esse é um espaço raro em qualquer espaço do planeta e tem que ser bem cuidado. Encontramos na orla um ambiente de destruição. Esse espaço não pertence à prefeitura, ao prefeito, aos secretários, e sim à população de Porto Alegre”, enfatizou Schirmer.

Além dos titulares das pastas, participaram da visita o chefe de gabinete da SMP, João Pedro Maffessoni, e a gerente de projetos do programa Orla-POA na SMPG, Isabel Cristina Guimarães Haifuch.

