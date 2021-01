Porto Alegre Estação em Belém Novo, em Porto Alegre, recebe vistoria e medidas para abastecimento de água são avaliadas

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Estrutura atual atende mais de 240 mil pessoas e está no limite da capacidade. Foto: Alex Rocha/PMPA Estrutura atual atende mais de 240 mil pessoas e está no limite da capacidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Na manhã desta sexta-feira (15) o prefeito Sebastião Melo realizou uma visita à ETA (Estação de Tratamento de Água) Belém Novo. A atual estrutura, que abastece mais de 240 mil habitantes do Sul, Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro, está no limite da capacidade. Além de realizar vistoria no local, ele também encaminhou medidas para o abastecimento de água.

“Água é vida e não pode faltar ao porto-alegrense. É um problema histórico e estrutural, que não tem uma solução do dia para a noite, mas vamos trabalhar em todas as frentes para melhorar o serviço ao cidadão”, afirmou.

Acompanhado do diretor-geral, Alexandre Garcia, e de técnicos do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Melo visitou as instalações e pediu atualizações sobre o andamento do projeto do novo Sistema Ponta do Arado e de uma nova ETA, que deverá solucionar a limitação no abastecimento daquela região.

Para a próxima semana, o prefeito determinou uma reunião com servidores do Dmae que atuam nas chefias de equipe, para avaliar o andamento de todos os projetos e medidas possíveis para melhorar o serviço, enquanto a obra definitiva não fica pronta. A conclusão está prevista para 2024. “Como um governo de diálogo, quero ouvir os técnicos e somar esforços para buscarmos soluções”, reforçou Melo.

“A região vem sofrendo com o déficit de abastecimento. Estamos finalizando o reservatório de 2.500 metros cúbicos na Cristiano Kramer, com previsão de término da obra e início da operação para março deste ano”, explica o diretor-geral do Dmae.

ETA Belém Novo

A estação opera com um sistema superpulsator, que trata um metro cúbico de água por segundo (1 mil litros por segundo). Atende 15 bairros das zonas Sul e Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro. A região sofreu um crescimento demográfico muito grande nos últimos anos e uma expansão da construção civil. Por consequência, houve aumento da demanda de abastecimento de água, e a infraestrutura não conseguiu acompanhar essa realidade.

Estação de Tratamento Compacta

Enquanto as obras do novo sistema não ficam prontas, o Dmae instalou junto à ETA Belém Novo uma estação compacta 100% automatizada de ultrafiltração, que está ampliando a produção de água. Foram contratados 300 litros por segundo, o que vai ampliar de mil para 1.300 litros por segundo a produção e distribuição de água para os bairros do Extremo Sul e da Lomba do Pinheiro.

Até o momento, a ETA Compacta já entrega 150 litros por segundo. Em março, serão 200 litros por segundo e, até o final de junho, 300 litros por segundo, o que vai amenizar gradualmente o déficit de abastecimento até a conclusão das obras que compõem o Sistema de Abastecimento de Água Ponta do Arado.

Sistema de Abastecimento de Água Ponta do Arado – A ETA é a principal obra do novo SAA (Sistema de Abastecimento de Água), responsável por beneficiar 250 mil pessoas do Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro. O novo SAA Ponta do Arado vai ampliar a capacidade de produção e distribuição de água potável das zonas Sul e Leste da cidade. O investimento total estimado é de R$ 250 milhões de reais para cinco obras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre