12 de abril de 2020

Foto: Henry Ventura/SMC PMPA/Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre está arrecadando doações para trabalhadores da cultura. Realizada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC) em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e entidades da categoria, a campanha tem como como objetivo reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no setor. Já foram doadas 100 cestas básicas para a comunidade artística da Capital.

As doações de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e de limpeza podem ser feitas até o dia , no Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo 582, Cidade Baixa) das 9h às 12h nas segundas, quartas e sextas-feiras. Devido às restrições de deslocamento, é indicado que os produtos sejam adquiridos através de empresas que realizam entregas. Se necessário, uma equipe as SMC pode ir retirar as doações no endereço indicado pelo doador. Mais informações e agendamentos podem ser realizados pelo telefone (51) 3289-8064.

Com o fechamento de espaços culturais e a suspensão de eventos, artistas, técnicos e outros profissionais da área deixaram de obter renda com shows e demais atividades. Para tentar minimizar a situação, a SMC recebeu as demandas das entidades representativas dos artistas e de profissionais do setor que fazem o acompanhamento e o cadastro daqueles que estão em situação vulnerável, como músicos, atores, bailarinos, técnicos e outros profissionais.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior ressalta que o momento é de desafio e exige trabalho conjunto da sociedade e do poder público. “Em função da pandemia, precisamos unir esforços para ajudar categorias que estão passando por dificuldades”, enfatiza. “Artistas e técnicos estão impossibilitados de fazer o seu trabalho. Em parceria com a Fasc, associações e entidades de classe, mobilizamos a campanha de cestas básicas e doações que atendam a urgência que vivemos”, acrescenta o secretário de Cultura, Luciano Alabarse.

A Associação dos Músicos do RS (Assmurs) é uma das entidades que está recebendo as doações. “Apelamos para órgãos governamentais e a sociedade em geral para que nos auxiliem, pois nossos músicos estão passando muitas dificuldades”, comenta o presidente da associação, Rodrigo Lentino Machado.

Os interessados em obter mais informações e preencher cadastro devem procurar as entidades listadas abaixo:

Associação dos Músicos do RS (Assmurs)

E-mail- assmurs@gmail.com

Telefone- (51) 3178.4316

Associação Estadual dos Escultores do Rio Grande do Sul (Aeergs)

E-mail – contato@aeergs.com.br

Associação Chico Lisboa

E-mail – chicolisboa@chicolisboa.com.br

telefone – (51) 3224 6678

Casa dos Artistas

E-mail – casadoartistars@gmail.com

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do RS (Sated-RS)

E-mail – satedrs@satedrs.org.br

Telefone – (51) 3226-1921

Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do RS (Aptc-RS)

E-mail – aptcrs@gmail.com

