Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Um jogador do Esporte Clube Pelotas, testou positivo para o novo coronavírus na sexta-feira. Foto: Reprodução Um jogador do Esporte Clube Pelotas, testou positivo para o novo coronavírus na sexta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Prefeitura de Pelotas determinou, neste domingo (19), o adiamento do clássico Bra-Pel, marcado para a próxima quarta-feira (22), no estádio da Boca do Lobo. A suspensão da partida, válida pelo Campeonato Gaúcho de 2020, ocorreu porque um jogador do Esporte Clube Pelotas, que testou positivo para o novo coronavírus na sexta-feira (17), havia participado de treinamentos coletivos. Outros atletas, tanto do Brasil quanto do Pelotas, também haviam sido infectados pela doença, porém, não tinham feito atividades em grupo.

Segundo a Vigilância Epidemiológica da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), todos aqueles que tiveram contato com o jogador positivado para Covid-19 devem ficar em isolamento durante o período de 14 dias, a contar desde 15 de julho. A decisão segue os protocolos estabelecidos pelas secretarias de saúde do Estado e do Município.

Para que pudessem realizar suas atividades visando à retomada do Gauchão, todos os jogadores, comissão técnica e demais funcionários das duas equipes tiveram que seguir as normas da SMS e passaram por exames para coronavírus.

