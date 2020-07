Últimas Empresas de cruzeiros agendam retomada para novembro

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Previsão considera saídas do Porto de Santos.

A temporada de cruzeiros no Brasil está agendada para ter início em novembro no Porto de Santos, litoral de São Paulo. Até o momento, ao menos quatro companhias marítimas estão com viagens confirmadas saindo pelo local. Entre elas a MSC Seaview, MSC Musica, MSC Preziosa e Costa Fascinosa.

Em março, a última temporada precisou ser interrompida por conta do avanço da pandemia de coronavírus. Casos foram registrados dentro de embarcações, obrigando a paralisação das atividades.

Para a retomada, as companhias tentam aprimorar e reforçar seus protocolos de segurança.

