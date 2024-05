Geral Prefeitura de Porto Alegre amplia para 17 o número de escolas servindo almoços; aulas continuam suspensas

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Refeições são destinadas aos alunos regularmente matriculados nas unidades. (Foto: Júlia Azevedo/Smed/PMPA)

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre ampliou nessa segunda-feira (13) para 17 o número de escolas próprias da rede municipal que servem almoço aos seus alunos. As refeições, preparadas com alimentos do estoque das escolas, são disponibilizados apenas para alunos regularmente matriculados nestas unidades.

“Havíamos anunciado que 12 unidades ofertariam o almoço, mas com o retorno do abastecimento de água e energia, ou acesso a insumos alimentares, pudemos ampliar ainda mais o número de escolas prestando este serviço. A perspectiva é que, durante a semana, possamos dobrar esse número”, destaca o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa. “Algumas unidades, não atingidas diretamente pelas cheias, se organizam para realizar o acolhimento dos alunos, e devem iniciar as ações ainda nesta semana”, afirma.

Na escola de Escola de Educação Infantil Santo Expedito, além do almoço foi entregue um kit lúdico aos alunos. “Recebemos um número bem expressivo de alunos, que puderam levar para casa o kit preparado pela escola com livro infantil, uma caixa de giz de cera e folhas de desenho. Eles ficaram muito felizes com a surpresa. Aos poucos vamos retomando nossas ações juntos aos pequenos”, ressalta a diretora da unidade, Lia Fernanda Fadini.

Escolas atingidas

As aulas na rede municipal estão suspensas até o dia 17 de maio. Praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceirizadas foram atingidas – 14 escolas próprias e 12 da rede conveniada estão total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura, e outras 11 próprias e 53 conveniadas têm danos como destelhamentos parciais e infiltrações. Quatro escolas próprias de ensino fundamental da rede municipal de educação vem atuando como abrigo: Aramy Silva (bairro Camaquã), Elyseu Paglioli (Cristal) Jean Piaget (Rubem Berta) e Grande Oriente do Rio Grande do Sul (Rubem Berta).

Veja abaixo a relação das 17 escolas que servem almoços para alunos nelas matriculados:

– Lidovino Fanton (Restinga);

– Chapéu do Sol (Chapéu do Sol);

– Nossa Senhora do Carmo (Restinga);

– São Pedro (Lomba do Pinheiro);

– Vereador Carlos Pessoa de Brum (Restinga);

– Professor Anisio Teixeira (Aberta dos Morros);

– Santo Expedito (Rubem Berta);

– Paulo Freire (Restinga);

– Dom Luiz de Nadal (Restinga);

– Florencia Vurlod Socias (Restinga);

– Vila Nova (Vila Nova);

– Gabriel Obino (Teresópolis);

– Vila Monte Cristo (Vila Nova);

– EMEF Nossa Senhora de Fátima (Bom Jesus);

– Tristão Sucupira Vianna (Restinga);

– Gov. Ildo Meneghetti (Rubem Berta);

– Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire (Santana).

