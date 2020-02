Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre amplia serviços disponíveis no Portal de Licenciamento

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Portal de Licenciamento passa a oferecer 65 serviços 100% on-line Foto: Luciano Lanes/PMPA Portal de Licenciamento passa a oferecer 65 serviços 100% on-line. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre está ampliando o rol de serviços disponíveis no seu Portal de Licenciamento. A partir desta semana, é possível solicitar e obter, de forma totalmente on-line, mais de 21 tipos de licenças junto ao Poder Público municipal, sendo 19 urbanísticas e duas da área ambiental. Com isso, o Portal de Licenciamento oferece, agora, 65 serviços de forma 100% on-line para o cidadão.

As novas licenças representam mais uma etapa no processo de implantação do Portal de Licenciamento. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, novos serviços serão incluídos na plataforma no decorrer dos próximos meses.

Ainda no primeiro semestre deste ano, diz ele, a ferramenta oferecerá a possibilidade de emissão de certidões de forma totalmente on-line. “Além disso, até o final deste ano, queremos que o cidadão tenha condições de aprovar projetos arquitetônicos de forma 100% digital, garantindo mais agilidade e comodidade para aqueles que desejam construir em Porto Alegre”, explica Cidade.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário