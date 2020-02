Esporte Brasil empata com o Uruguai no Pré-Olímpico de futebol

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Os uruguaios saíram na frente Foto: Lucas Figueiredo/CBF Os uruguaios saíram na frente. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira sub-23 empatou em 1 a 1 com o Uruguai na noite de quinta-feira (06) pela segunda rodada do quadrangular final do torneio Pré-Olímpico de futebol, disputado na Colômbia. O resultado transforma a última partida do quadrangular, contra a Argentina, às 22h30min de domingo (09), em uma verdadeira decisão para o time do técnico André Jardine.

Os uruguaios saíram na frente após chute de fora de área do volante Ugarte, aos 34 minutos do primeiro tempo. A bola desviou na defesa brasileira e enganou o goleiro Ivan. O empate do Brasil veio cinco minutos depois, com uma cabeçada do meia corintiano Pedrinho e uma falha grotesca do goleiro Arruabarena, que jogou a bola para dentro da própria meta e marcou contra.

Com dois empates até o momento, o Brasil precisa de uma vitória contra seu maior rival sul-americano para garantir a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, sem depender de outros resultados.

