Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre autoriza os ônibus da linha “T1” a circularem sem a presença de cobrador

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Coletivo percorre 58 paradas entre o Centro e a Zona Norte, passando por locais-chave como a PUCRS. (Foto: Alexandre Dias Machado/Ônibus Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre autorizou a empresa Carris a operar a linha de ônibus “T1” sem a presença de cobrador, já a partir desta quarta-feira (24). Publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), a medida amplia o número de veículos do transporte coletivo da cidade abrangidos pelo processo de exclusão desses profissionais – passagens em dinheiro são pagas diretamente ao motorista.

Criada em 1976 (juntamente com as transversais “T2”, “T3” e “T4”), a linha “T1” funciona entre o início da manhã e o final da noite. O trajeto é longo, com início e fim na entre área próxima à sede da Receita Federal/Parque da Harmonia (Centro Histórico) e o Terminal Triângulo, na avenida Assis Brasil (Zona Norte). Boa parte de suas 58 paradas tem como local a avenida Ipiranga.

Por esse motivo, é uma das opções preferenciais para passageiros que precisam se dirigir a pontos-chave como o Shopping Praia de Belas, Hospital Ernesto Dornelles, Palácio da Polícia, Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Planetário (bairro Santana), Shopping Bourbon e o campus central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no Jardim Botânico, dentre outros.

Conforme detalhado em prefeitura.poa.br, os passageiros podem conferir a localização dos ônibus no itinerário e outras informações em tempo real, por meio do aplicativo do cartão Tri – selecionando-se a opção “GPS”, o usuário é redirecionado à ferramenta Cittamobi.

Outra opção é o whatsapp da plataforma 156, da prefeitura. Para utilizar o serviço, é necessário salvar o número (51) 3433-0156 no celular e escrever um “oi” na mensagem, para depois clicar no menu “Trânsito e Transporte (EPTC)” e, na sequência, “Ônibus: Linhas e Horas”.

Retomada de linhas

Nessa segunda-feira (22), o transporte público de Porto Alegre voltou a contar com mais três linhas de ônibus que estavam parcial ou totalmente paralisadas desde as enchentes de maio. A lista inclui “705.2–Aeroporto-Ceasa”, “705.3–Aeroporto-Ceasa-Fecomércio” e “C5–Circular 4º Distrito-Moinhos de Vento”.

– “705.2”: após quase três meses de operação restrita aos finais de semana, a linha está de volta com 24 viagens diárias, partindo da rua Coronel Vicente (Centro Histórico) rumo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho (Zona Norte) e vice-versa.

– “705.3”: a linha conta agora com dez viagens por dia, também partindo da Coronel Vicente mas com destino ao bairro Anchieta (Zona Norte), percorrendo depois um trajeto inverso.

– “C5”: são quatro viagens por dia, com primeiro embarque na avenida Mauá (Centro Histórico) e circulação pelo 4º Distrito (Zona Norte) e Moinhos de Vento, antes de retornar ao ponto de partida.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-autoriza-os-onibus-da-linha-t1-a-circularem-sem-a-presenca-de-cobrador/

2024-07-23