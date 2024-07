Porto Alegre Na Zona Norte de Porto Alegre, trecho da Avenida do Forte é bloqueado por um mês

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

O bloqueio ocorre em razão de uma obra do Dmae Foto: PMPA/Divulgação Interrupção abrange segmento entre as ruas Sapé e João Simplício, na Vila Ipiranga. (Foto: Reprodução/Googleview) Foto: PMPA/Divulgação

O trecho da Avenida do Forte entre as ruas Sapé e João Simplício Alves de Carvalho (Vila Ipiranga), na Zona Norte de Porto Alegre, será bloqueado ao trânsito de veículos no sentido Norte-Sul, a partir das 9h desta quarta-feira (24). Com duração de pelo menos um mês, a medida é motivada por obra do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) em rede pluvial da região.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os condutores que necessitarem trafegar pelo segmento nesse sentido da pista devem desviar pela rua Sapé, acessando a rua Francisco Trein até a João Simplício para chegar à Praça Fortunato Pimentel e depois retornar à Avenida do Forte.

Em decorrência do desvio de trânsito, a linha de ônibus “T4” tem seu itinerário alterado no mesmo sentido, passando a realizar o mesmo percurso dos demais veículos. Já o fluxo Sul-Norte permanece inalterado.

Zona Leste

Desde o último sábado (20) o trânsito tem mão única em duas ruas paralelas no bairro Jardim Botânico: a Antônio Carlos Tibiriçá e a Winston Churchill. Ambas estão localizadas na Zona Leste da cidade.

Na Tibiriçá, o fluxo é exclusivo em direção à avenida Cristiano Fischer. Apenas uma faixa estará disponível inicialmente, até que seja concluída a nova sinalização relativa à mudança da mão dupla para sentido único. Já no caso da Churchill trata-se de uma nova rua. O fluxo é exclusivo em direção à avenida Tarso Dutra, com duas faixas.

Região Central

A operação do estacionamento rotativo “Área Azul” foi retomada segunda-feira nas regiões do Fórum (bairro Praia de Belas) e Menino Deus, ambas na Região Central. O sistema estava desativado desde o início das enchentes de maio e teve sua retomada autorizada pela EPTC. As formas de ativação e pagamento podem ser conferidas em prefeitura.poa.br.

Com a volta dessas duas operações, o parquímetro está novamente presente tem todas regiões onde já funcionava antes da catástrofe. Fazem parte da lista os bairros Azenha, Bom Fim, Centro Histórico, Cristo Redentor, Floresta, Menino Deus, Moinhos de Vento, Passo D’Areia e Tristeza, bem como pontos específicos como Fórum Central, orla do Guaíba, Redenção, Parcão, Marinha do Brasil e os shoppings Praia de Belas e Iguatemi.

(Marcello Campos)

