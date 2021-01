Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre chama mais 92 professores temporários

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Profissionais atuarão em regência de classe, sob o regime de 20 horas semanais Foto: Manoelle Duarte/SMED PMPA Profissionais atuarão em regência de classe, sob o regime de 20 horas semanais. (Foto: Manoelle Duarte/SMED PMPA) Foto: Manoelle Duarte/SMED PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre chama 92 professores aprovados no processo seletivo simplificado 01/2019 para a contratação por tempo determinado em atendimento às demandas da rede municipal de ensino. As informações estão publicadas no edital 114/2020 do Dopa (Diário Oficial).

Os contratados atuarão nas áreas de Anos Iniciais (37), Educação Infantil (7), Educação Física (5), Matemática (6), Geografia (6), Ciências Físicas, Químicas e Biológicas (7), História (10) e Língua Portuguesa (14).

Os profissionais atuarão em regência de classe, na Educação Básica, sob o regime básico do Magistério, de 20 horas semanais. Os docentes devem manifestar interesse na contratação temporária pelo e-mail smpgei@portoalegre.rs.gov.br, sendo necessário o envio do termo de responsabilidade, preenchido com as informações solicitadas juntamente com um documento de identidade atual com foto, ambos digitalizados no formato PDF até 8 de janeiro.

Os professores serão informados pelo e-mail indicado no momento da inscrição sobre a forma de contratação, documentação necessária, remuneração, carga-horária de trabalho, acúmulo de cargos e a relação de exames laboratoriais exigidos. O contrato terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

O exame médico deverá ser realizado até 25 de janeiro, conforme os horários disponíveis da equipe de ingresso da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. A assinatura do termo deverá ocorrer obrigatoriamente no dia posterior à data agendada do exame médico, podendo ser prorrogada nos casos de atraso no resultado do exame, de responsabilidade do Município.

Agendamento de atendimentos e demais informações sobre a assinatura do termo de admissão por tempo determinado deverão ser solicitados pelo e-mail smpgei@portoalegre.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre