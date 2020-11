Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre divulga nota de repúdio sobre morte de homem negro em supermercado

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A prefeitura lembra que o ocorrido acontece no ano em que foi ampliada a representação política da comunidade negra na Câmara Municipal. Foto: Divulgação/PMPA A prefeitura lembra que o ocorrido acontece no ano em que foi ampliada a representação política da comunidade negra na Câmara Municipal. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre emitiu nota, no início da tarde desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, sobre a morte de um homem negro no supermercado Carrefour, ocorrida na quinta-feira (19) à noite.

Na nota, a prefeitura lembra que o ocorrido acontece justamente na véspera de uma data que marca a luta do povo negro e ainda no ano em que foi ampliada a representação política da comunidade negra na Câmara Municipal.

Confira a nota:

“No dia em que é celebrada a data que marca a luta do povo negro no Brasil pela igualdade e pelo reconhecimento de sua importância na história e na cultura, a Prefeitura de Porto Alegre vem a público manifestar seu repúdio à agressão que resultou na morte de João Alberto Freitas em um supermercado da Capital. Nenhum tipo de violência, intolerância, discriminação e racismo deve ser admissível.

Esta sexta-feira, 20, mais do que nunca, será um dia marcado pela luta e pelo luto do povo negro. Neste ano em que ampliamos a representação política da comunidade negra na Câmara Municipal, a prefeitura acredita fielmente na investigação policial e na Justiça, esperando que os responsáveis sejam punidos e que atitudes sejam tomadas para que tal barbárie não se repita no futuro.

Continuaremos trabalhando por políticas públicas antirracistas e por uma cidade mais humana e igualitária. Nossa total solidariedade e respeito à família da vítima.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre