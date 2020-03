Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre divulga o consórcio vencedor da Parceria Público-Privada da iluminação

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Jefferson Bernardes/PMPA)

O resultado do consórcio vencedor da Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) nesta terça-feira (24) depois da análise da documentação de qualificação do grupo e da etapa de recursos e contrarrazões. A Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal da Fazenda declarou como ganhador o Consórcio Poa Luz, formado pelas empresas: Enel X Brasil, Selt Engenharia e Mobit-Mobilidade.

O consórcio foi o segundo colocado no leilão da PPP da iluminação, realizado em agosto de 2019 na sede da B3 em São Paulo, ao apresentar o lance de R$ 1,79 milhão. O valor é o máximo a ser pago mensalmente pela prefeitura depois de renovado todo o parque de iluminação.

A assinatura do contrato está condicionada a julgamento do mandado de segurança impetrado em novembro do ano passado pelo Consórcio I.P. Sul, que venceu o leilão em São Paulo, mas foi posteriormente inabilitado. “Ficamos muito satisfeitos pela segunda colocada ter atendido a todos os critérios técnicos estabelecidos para ser declarada vencedora do certame. Agora aguardamos os trâmites judiciais para que possamos assinar esse contrato, que é muito importante para entregar um serviço de maior qualidade para a população de Porto Alegre”, destaca o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário