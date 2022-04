Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre diz que vai reforçar segurança do antigo Hospital Álvaro Alvim

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Guarda Municipal deve reforçar a segurança no entorno de hospital desativado no bairro Rio Branco. Foto: Cesar Lopes/PMPA Guarda Municipal deve reforçar a segurança no entorno de hospital desativado no bairro Rio Branco. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Uma força-tarefa coordenada pela prefeitura de Porto Alegre vistoriou, na tarde desta terça-feira (19), as instalações do prédio onde funcionava o Hospital Álvaro Alvim, no bairro Rio Branco. O complexo pertence à União e foi desativado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) no início da pandemia. O imóvel, que já pertenceu à Ulbra, passou a ser alvo de danos e furtos.

A Guarda Municipal reforçará o patrulhamento no prédio, que conta com segurança privada, segundo a prefeitura. “Vamos ampliar a segurança no local e no entorno para barrar o registro de crimes e vandalismo no prédio”, afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) deve fazer uma ação de limpeza no entorno do complexo e a manutenção da rede de iluminação pública. “Também iremos construir um muro para impedir o acesso na lateral do prédio pela Travessa Desembargador Viêira Píres”, pontuou o titular da pasta, Marcos Felipi Garcia. De forma emergencial, correntes serão instaladas no portão até a conclusão do muro. A entrada principal ocorre pela rua Professor Álvaro Alvim. O local conta com uma guarita.

A vistoria foi acompanhada pelo superintendente do Patrimônio da União, Gladstone Brito da Silva. A prefeitura também solicitou pedido que o governo federal amplie a vigilância no local.

Em função do abandono da unidade, agentes de Combate a Endemias (ACE) também vistoriaram a área para verificar a presença de focos da dengue.

Um novo leilão para venda do complexo foi marcado pelo governo federal para o dia 27 de abril, no valor mínimo de R$ 17,2 milhões. Em 8 de março, o Ministério da Economia promoveu leilão no valor de R$ 23 milhões, porém não houve interessados.

