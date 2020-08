"Todo o desenvolvimento do RS depende, também, da capacidade da nossa capital se destacar", disse Leite no anúncio dos contratos. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O governo do Estado, por meio do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), e a prefeitura de Porto Alegre anunciaram, nesta quarta-feira (5), a contratação de financiamentos no valor de R$ 112,2 milhões destinados a melhorias na rede de abastecimento de água, em saneamento e na qualificação da gestão administrativa na Capital.

“Esses investimentos são para, de forma planejada, almejar um futuro diferente, com desenvolvimento sustentável da cidade. Todo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul depende, também, da capacidade da nossa Capital se destacar no cenário nacional e internacional, e é isso que vemos aqui”, disse o governador Eduardo Leite.

Com a contrapartida da prefeitura, o total dos investimentos chega a R$ 123,1 milhões. O anúncio foi realizado em reunião virtual com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha. Os secretários Artur Lemos Júnior (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Agostinho Meirelles (Articulação e Apoio aos Municípios) também participaram.

“O conjunto de contratos com a prefeitura de Porto Alegre é fruto de uma negociação que já vinha ocorrendo há um tempo”, lembrou Noronha. A maior parte dos recursos se destina a projetos estratégicos no âmbito do Programa Avançar Saneamento Porto Alegre, que totalizam R$ 86,97 milhões, sendo R$ 82,79 milhões para as obras de expansão da ETA (Estação de Tratamento de Água) São João, do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), e R$ 4,18 milhões para estudos e projetos de tratamento de resíduos sólidos pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana).

“É um momento bastante importante para a cidade de Porto Alegre. Esse investimento se inicia agora, mas as entregas serão nos próximos anos, gradativamente, assim como a percepção dos benefícios”, destacou Marchezan.

As melhorias relacionadas à gestão municipal, que representam investimento total de R$ 31,59 milhões, dos quais R$ 25,27 milhões são financiados pelo BRDE, abrangem um projeto de modernização da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a revisão do Plano Diretor, um sistema para gestão do patrimônio mobiliário, a gestão de frotas e o sistema de gestão escolar.