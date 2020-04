Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre e Uber anunciam viagens gratuitas para doadores de sangue

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

As doações devem ser feitas no Hemocentro

A prefeitura de Porto Alegre e a Uber anunciaram nesta segunda-feira (13) uma nova parceria para apoiar a sociedade no enfrentamento à pandemia de coronavírus. A Uber vai custear as viagens de doadores de sangue que queriam se deslocar para o Hemocentro, localizado na avenida Bento Gonçalves, 3.722, no bairro Partenon.

Um código promocional específico dará viagens gratuitas de ida e volta aos doadores, de até R$ 30 para cada trecho. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Devido à pandemia, o Hemocentro adotou protocolo para reduzir aglomerações, então é necessário agendar previamente a doação pelos telefones (51) 3336-6755 – Ramal 102 ou (51) 98405-4260.

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a iniciativa irá auxiliar o atendimento de pacientes internados hospitais da Capital gaúcha. “Com o distanciamento social causado pela pandemia de coronavírus, houve a redução do fluxo de pessoas nas ruas e, com isso, a diminuição de doadores de sangue nos serviços de saúde. Por isso, a medida adotada pela Uber irá facilitar o acesso das pessoas, dando mais segurança e ampliando a oferta de sangue para quem necessita”, afirmou Marchezan.

A medida faz parte do compromisso anunciado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens e entregas de alimentos gratuitas para profissionais de saúde, idosos e pessoas com necessidades durante a pandemia.

A orientação do Ministério da Saúde é de que as doações de sangue devem continuar acontecendo durante a pandemia.

Veja como ativar o código da Uber:

1. No aplicativo da Uber, selecione a opção “Pagamento”

2. No item “Promoções”, selecione a opção “Adicionar código promocional”

3. Insira o código UBERHEMOCENTROPOA

4. Por último, clique am “Adicionar”

O código é válido para duas viagens de até R$ 30 cada, tendo o Hemocentro como origem ou destino, até sexta-feira (17).

