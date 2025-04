Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre encaminha projeto para criação de 400 cargos efetivos de professor na rede municipal

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Desde 2021, a Smed já nomeou quase 2 mil educadores e 419 monitores efetivos. (Foto: EBC)

A prefeitura de Porto Alegre protocolou na Câmara de Vereadores, nesta semana, um projeto que prevê a criação de 400 cargos efetivos de professor na rede municipal de educação. De acordo com a proposta, trata-se de medida necessária diante do quase esgotamento de posições com tal perfil, por causa da da intensa nomeação de profissionais efetivos nos últimos anos.

Desde 2021, já foram nomeados quase 2 mil professores e 419 novos monitores efetivos para a Secretaria Municipal de Educação (Smed), números que o Executivo considera “a maior média histórica na capital gaúcha”.

O titular da pasta, Leonardo Pascoal, acrescenta: “A criação de cargos se faz necessária para que possamos garantir número adequado de profissionais atuando nas escolas municipais, e pondo em prática nossas estratégias de qualificação da educação de Porto Alegre”.

Último concurso

Com inscrições encerradas em 17 e março e provas teórico-objetivas no dia 27 de abril, o mais recente concurso público para professor da rede municipal da capital gaúcha tem mais de 3 mil candidatos. São vagas para as disciplinas Artes, Ciências, Educação Física, Filosofia, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Matemática e Educação Especial. Os salários vão de R$ 1.704 a R$ 6.190.

De forma inédita, o processo seletivo contará ainda com outras duas etapas: prova didática e avaliação psicológica. A previsão é de que os resultados do certame sejam homologados no próximo semestre

“O grande número de inscrições, que ultrapassou a marca de três mil candidatos, demonstra o grande interesse dos profissionais da educação em atuar na rede municipal da Capital”, destaca o secretário Leonardo Pascoal. “As mudanças no processo de seleção modernizam e qualificam os certames, possibilitando que tenhamos profissionais ainda mais capacitados em sala de aula.”

Material escolar

A Smed iniciou nessa terça-feira (1º) a entrega do segundo lote dos cartões do programa “Auxílio Material Escolar” a alunos da rede municipal. Como no primeiro lote, os vales serão distribuídos diretamente nas secretarias das escolas, sendo que a nova remessa abrange 9,6 mil benefícios.

Ao todo, foram disponibilizados 67 mil cartões, com investimento de mais de R$ 10 milhões dos cofres da prefeitura. O objetivo é contemplar todos os alunos do município, tanto de escolas próprias, como de conveniadas, especiais e privadas, onde há compra de vagas.

Os cartões de débito podem ser usados em papelarias, livrarias, mercados e demais comércios da capital que possuam as máquinas Vero, do Banrisul. Os valores variam de acordo com a etapa escolar de cada estudante e vão de R$ 124,04 (Berçários 1 e 2) a R$ 156,64 (Anos Finais – Ensino Fundamental).

(Marcello Campos)

