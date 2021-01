Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre entrega matrículas de propriedade de moradias a 113 famílias da Quinta do Portal

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Prefeito Sebastião Melo reafirmou compromisso com a regularização fundiária Foto: Giulian Serafim/PMPA Prefeito Sebastião Melo reafirmou compromisso com a regularização fundiária. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Cento e treze famílias da Quinta do Portal, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre, receberam seus títulos de propriedade de moradias neste sábado (23). O prefeito Sebastião Melo e o presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Bins Ely, participaram do ato.

A regularização da Quinta do Portal foi conduzida, até aqui, pela Procuradoria-Geral do Município. A partir de agora, a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária dará seguimento ao processo das 767 famílias da Quinta do Portal que ainda terão as matrículas dos seus lotes.

“Quando eu digo que queremos fazer em quatro anos o que foi feito em 40 anos na regularização fundiária, isso é verdadeiro. Junto com isso, temos que melhorar os serviços, o que não se faz da noite para o dia”, disse o prefeito, destacando que, pela importância do tema, decidiu pela criação de uma secretaria específica para a habitação e regularização fundiária.

Silvane Germann Santos, 36 anos, foi uma das pessoas que receberam as matrículas na Quinta do Portal neste sábado. Ela mora há oito anos no local. “Este documento é muito importante, nos dá a possibilidade de buscarmos ainda mais nossos direitos. Já tivemos no passado a regularização da luz, mas precisamos mais”, destacou.

Melo reafirmou o compromisso com a pauta da regularização fundiária. “É uma das prioridades do nosso governo, um desafio enorme que iremos enfrentar. E não se trata apenas de entregar matrículas. Regularizar é dar dignidade, oferecer serviços melhores, um bairro mais cuidado. É isso que as pessoas merecem”, garantiu.

O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, frisou que esse ato, na Quinta do Portal, é uma amostra do que irá acontecer nessa gestão. “Vamos trabalhar muito forte na regularização fundiária, finalizando o que falta aqui na Quinta do Portal e identificando todos os espaços que podem ser regularizados. É um compromisso do prefeito, e trabalharemos diariamente para cumprir”, afirmou o secretário.

