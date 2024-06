Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre estima em até R$ 8 bilhões o custo público de reconstrução da cidade

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Montante foi mencionado durante o lançamento de programa que prevê parceria com cidadãos e empresas para recuperar a Capital. (Foto: Júlio Ferreira/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As obras de reconstrução da capital gaúcha devem custar aos cofres públicos municipais um total de R$ a R$ 8 bilhões. O montante foi estimado pelo prefeito Sebastião Melo ao detalhar, nessa sexta-feira (31), o programa “Porto Alegre Forte”, destinado a mapear os estragos e obter parcerias com o setor privado para recuperar infraestruturas afetadas pelas enchentes.

Só o impacto financeiro causado pela perda de arrecadação tributária e suspensões de cobranças tributárias já atinge mais de R$ 600 milhões. Esse e outros valores, porém, estão sujeitos a novo cálculo, pois ainda há prejuízos em fase de cálculo nas mais diversas áreas, tais como drenagem, saúde e educação. Isso sem contar tudo o que precisará ser feito para prevenir ou atenuar novas catástrofes ambientais.

Uma das iniciativas anunciadas no âmbito do programa é o site “Reconstruir Porto Alegre”, desenvolvido por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e que inclui informações de todas as outras pastas e órgãos. No foco está o mapeamento de danos e reformas necessárias, mediante custeio de empresas.

Na plataformas estão inicialmente relacionados 54 instalações como praças, parques, escolas, postos de saúde e centros de atendimento psicossocial, dentre outros. Cada local é detalhado em um mapa interativo que contextualiza sua posição, importância para a comunidade, melhorias a serem realizadas e valor a ser investido.

Ao escolher a obra para a qual pretende contribuir, a empresa deve fazer contato por meio de um número específico de whatsapp para saber mais sobre as demandas em andamento.

Os valores das obras são repassados diretamente pelas empresas aos fornecedores contratados, sem o crivo da administração municipal. O site será atualizado constantemente, relatando o andamento das obras, bem como os nomes dos parceiros, em reconhecimento à colaboração. Mais detalhes podem ser conferidos em prefeitura.poa.br/reconstruir.

Com a palavra…

“Estamos mobilizados para trabalhar de forma conjunta na reconstrução da nossa cidade”, reiterou Sebastião Melo. “Com a soma de esforços, a cada dia temos avançado nesse processo. O momento é de esperança, limpeza da cidade, retomada da economia e ajuda uns aos outros. Porto Alegre voltará a sorrir.”.

“Apresentamos um plano de reconstrução de Porto Alegre que não é da prefeitura, é da cidade. Mostramos nossa estratégia a curto, médio e longo prazo para que todos participem desta retomada. Agradecemos imensamente aos voluntários que se dedicaram em todas as pontas e agora, mais que nunca, precisamos unir público e privado para devolver alegria aos porto-alegrenses”, ressaltou o vice-prefeito Ricardo Gomes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-estima-em-ate-r-8-bilhoes-o-custo-publico-de-reconstrucao-da-cidade/

Prefeitura de Porto Alegre estima em até R$ 8 bilhões o custo público de reconstrução da cidade

2024-05-31