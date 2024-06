Mundo Biden diz que apenas as urnas podem manter Trump fora da Casa Branca

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trump se tornou o 1° ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime. Foto: Reprodução Trump se tornou o 1° ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que apenas as urnas podem manter Donald Trump fora do Salão Oval, em uma referência ao gabinete da presidência dos EUA na Casa Branca.

A afirmação foi feita em um post na rede social X (antigo Twitter), instantes depois de Trump ser considerado culpado por todas as 34 acusações em um tribunal de Nova York. A decisão do júri foi unânime. Trump se tornou o 1° ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime.

No post, Biden pede que eleitores façam doações para sua campanha. Biden e Trump devem se enfrentar nas eleições presidenciais de novembro. Biden tenta a reeleição pelo Partido Democrata, enquanto Trump tenta voltar à Casa Branca como candidato do Partido Republicano.

A campanha de Biden chamou Trump de “criminoso condenado” e disse que a decisão do Tribunal de Nova York prova que “ninguém está acima da lei”, segundo informações da agência de notícias Reuters.

Donald Trump se tornou nessa quinta-feira o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. Candidato novamente à Casa Branca neste ano, Trump foi considerado culpado por fraude contábil ao ocultar o pagamento de US$ 130 mil pelo silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016, quando derrotou Hillary Clinton, do Partido Democrata. Segundo a acusação, o suborno foi usado para ocultar a relação com Daniels e, assim, interferir no processo eleitoral.

A decisão do júri, anunciada num tribunal de Nova York, foi unânime. Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações pelos 12 integrantes do colegiado.

Ao deixar o tribunal, o ex-presidente atacou o juiz e disse que o “verdadeiro veredito” virá em novembro, na eleição.

“Isso foi uma desgraça. Este foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesses e corrupto”, afirmou. “Não fizemos nada de errado. Sou um homem inocente. Estou lutando pelo nosso país.”

As pesquisas mais recentes sobre a disputa pela Casa Branca indicam que Trump lidera a corrida eleitoral em 5 de 6 estados decisivos.

Entre os eleitores registrados, Biden, que busca a reeleição, lidera Trump apenas no Wisconsin, enquanto o republicano vence na Pensilvânia, no Arizona, no Michigan, na Geórgia e em Nevada.

Já entre os eleitores prováveis, o voto não é obrigatório nos EUA, Biden perde para Trump no Wisconsin, mas ganha em Michigan.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/biden-diz-que-apenas-as-urnas-podem-manter-trump-fora-da-casa-branca/

Biden diz que apenas as urnas podem manter Trump fora da Casa Branca

2024-05-31