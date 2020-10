Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre libera licença de instalação para obras viárias na rua Anita Garibaldi

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Obra será feita pelo shopping, como contrapartida à liberação do projeto de expansão do seu prédio Foto: SMIM/PMPA Obra será feita pelo shopping, como contrapartida à liberação do projeto de expansão do seu prédio. (Foto: SMIM/PMPA) Foto: SMIM/PMPA

A prefeitura liberou na manhã desta segunda-feira (19) a licença de instalação que permite o início de obras viárias na rua Anita Garibaldi, como contrapartida à liberação do projeto de expansão do Shopping Iguatemi, responsável pela execução das intervenções na via.

A principal mudança é a conexão da rua Anita Garibaldi com a avenida Túlio de Rose, por meio do alargamento da rua Anita Garibaldi (desde o número 1418 até a conexão com a avenida Túlio de Rose) e respectiva sinalização viária geral.

A viabilização ocorre nas seguintes etapas, com prazo de 18 meses para a conclusão:

Ligação da rua Anita Garibaldi, através da rua Carlos Legory, a partir da rua André Arjonas Guillen até a avenida João Wallig, em seu alinhamento definitivo;

Conexão com a avenida Túlio de Rose, através da avenida João Wallig, a partir da rua General Pedro Bittencourt;

Alargamento de trecho da rua Anita Garibaldi, do número 1418, junto à trincheira com a avenida Terceira Perimetral, até a rua Tomaz Gonzaga;

Alargamento de trecho da rua Anita Garibaldi, da rua Tomaz Gonzaga até a rua Carlos Legory.

