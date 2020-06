Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre paga folha de servidores nesta terça-feira

29 de junho de 2020

A prefeitura de Porto Alegre paga integralmente a folha do funcionalismo do mês de junho nesta terça-feira (30). Ao todo, serão quitados R$ 225,9 milhões a 32.211 matrículas. Conforme a secretária em exercício da Fazenda, Liziane Baum, mesmo com a queda das receitas e o aumento nas despesas causadas pela pandemia do novo coronavírus, o pagamento em dia da folha está sendo mantido.

“Até agora, estamos conseguindo honrar esse compromisso com os servidores, utilizando recursos decorrentes do ingresso de receitas próprias, e por meio dos ajustes nas receitas e despesas. A prioridade tem sido manter o funcionamento dos serviços prestados à população”, afirma a secretária. O crédito na conta de todos os servidores municipais deverá ocorrer até as 12h da terça-feira, último dia útil do mês.

Após três anos de ajustes fiscais (2017/19) e reformas estruturantes realizados pelo governo municipal, em 2020 seria revertido um déficit acumulado nas últimas duas décadas, e a prefeitura teria um superávit de R$ 20 milhões do Tesouro Municipal, consolidando políticas que garantiram à cidade condições para colocar as contas em dia, recuperar a capacidade de investir e contratar serviços com recursos próprios. Contudo, hoje, o cenário é outro. A pandemia ameaça os pagamentos em dia e a continuidade de serviços e contratos inéditos.

