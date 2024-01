Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre reforça equipes para os serviços após temporal

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram registradas mais de duas mil ocorrências de queda de árvore em decorrência do evento climático Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta semana, quatro novas empresas passam a reforçar o trabalho de podas e supressões da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), em decorrência do temporal que atingiu Porto Alegre, na última terça-feira (16).

Os contratos são temporários, com duração de 21 dias, e estão previstos no decreto de emergência publicado no Diário Oficial de Porto Alegre no dia 19 de janeiro que permite esse tipo de contratação de forma mais ágil. Uma das empresas já começou os serviços nesta segunda-feira (22).

“Nossa gestão é a que mais investiu em podas e supressões, por isso temos um atendimento mais célere, mas com os estragos do último temporal foi necessário reforçar as equipes”, destaca o secretário Marcos Felipi Garcia.

As empresas devem passar por vistoria nos próximos dois dias. Atualmente, 40 equipes da SMSUrb, mais 15 equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e 30 soldados do Exército, trabalham na poda, supressão e limpeza da cidade.

Até o momento, foram registradas mais de duas mil ocorrências de queda de árvore pelo 156 e pelas equipes de ronda da SMSUrb, com mais de 900 atendimentos. Caminhões serão contratados, posteriormente, para fazer o recolhimento dos resíduos que deve começar em 15 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-reforca-equipes-para-os-servicos-apos-temporal/

Prefeitura de Porto Alegre reforça equipes para os serviços após temporal

2024-01-22