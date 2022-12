Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre retoma posse de cinco lojas do Viaduto Otávio Rocha

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Dos 36 espaços do viaduto, a prefeitura obteve a entrega voluntária de chaves de 28 unidades. Foto: Rodger Timm/PMPA Dos 36 espaços do viaduto, a prefeitura obteve a entrega voluntária de chaves de 28 unidades. (Foto: Rodger Timm/PMPA) Foto: Rodger Timm/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre retomou a posse de cinco espaços do Viaduto Otávio Rocha que não haviam sido desocupados voluntariamente para a realização das obras de revitalização. O cumprimento do mandado de reintegração ocorreu nesta quarta-feira (7), e foi acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (SMAP) e pela Guarda Municipal.

Em três desses espaços funcionavam comércios. Outros dois, com acesso para as escadas internas, foram utilizados como moradia. Não havia nenhum ocupante no local durante o cumprimento do mandado.

A determinação judicial, da 4ª Vara da Fazenda Pública, atendeu pedido feito pela PGM no dia 21 de novembro, após meses de negociações entre o governo municipal e os ocupantes. A decisão determinou a desocupação voluntária no prazo de cinco dias, a contar da data de notificação.

Dos 36 espaços do viaduto, a prefeitura obteve a entrega voluntária de chaves de 28 unidades. O município busca ainda a retomada de outros quatro pontos, sendo que dois deles são operados pelo mesmo ocupante.

