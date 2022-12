Grêmio Após novela, Grêmio renova contrato com o zagueiro Kannemann até 2023

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Segundo o Diário Olé, o Racing e o Boca Junior, ambos da Argentina, tinham interesse no futebol do argentino. Foto: Márcio Neves/Grêmio FBPA Segundo o Diário Olé, o Racing e o Boca Junior, ambos da Argentina, tinham interesse no futebol do argentino. (Foto: Márcio Neves/Grêmio FBPA) Foto: Márcio Neves/Grêmio FBPA

Nesta quarta-feira (7), o Grêmio renovou com o zagueiro Kannemann. O novo vínculo será assinado nesta quinta-feira (8), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. De acordo com a Rádio Grenal, o jogador fica no Tricolor até o final de 2023.

O zagueiro terá uma redução de salário de 50% e receberá alguns bônus caso atinja os objetivos pré-acertados no seu contrato. O acerto da renovação do defensor foi encaminhado na noite de quarta, em uma reunião entre o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Paulo Caleffi, Kannemann e um advogado do Grêmio.

Durante todo o mês, a pauta da renovação entre o defensor e o clube criaram indicativos de que o zagueiro não permaneceria em Porto Alegre. Os valores pretendidos e oferecidos pelo clube era um dos principais motivos para uma renovação tão demorada.

Segundo o Diário Olé, o Racing e o Boca Junior, ambos da Argentina, tinham interesse no futebol do argentino. Recuperado de duas lesões musculares, e uma cirurgia para resolver um problema no quadril, o atleta disputou nove partidas em 2022.

