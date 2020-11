Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre seleciona professores para polos de apoio da Universidade Aberta do Brasil

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Especialistas atuarão em polos nas escolas municipais Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha (foto) e Emílio Meyer Foto: Luis Adriano Madruga/PMPA Especialistas atuarão em polos nas escolas municipais Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha (foto) e Emílio Meyer. (Foto: Luis Adriano Madruga/PMPA) Foto: Luis Adriano Madruga/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre abriu processo interno para a seleção de professores da rede municipal de educação para a coordenação dos polos de apoio presencial da UAB (Universidade Aberta do Brasil), mantidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Os detalhes do edital 008/2020 estão publicados no Diário Oficial. Os professores especialistas em educação atuarão nesses polos, localizados nas escolas municipais de Educação Básica Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, e de Ensino Médio Emílio Meyer, no bairro Medianeira. Os coordenadores receberão bolsa de pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Os interessados devem enviar a ficha de inscrição, uma carta de apresentação e a documentação exigida para o e-mail pedagogico.poa@educar.poa.br até 4 de dezembro. O resultado preliminar será divulgado até o dia 10 do mês que vem e, posteriormente, ocorrerá o período de recursos com a divulgação final dos resultados em 17 de dezembro.

Outras informações sobre requisitos, atribuições e a seleção podem ser conferidas no edital. A ficha de inscrição está disponível aqui.

