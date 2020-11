Política TSE autoriza envio de tropas das Forças Armadas para municípios do Ceará e do Amazonas

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Medida visa garantir a segurança no segundo turno das eleições municipais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Na sessão administrativa desta quinta-feira (26), o plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) referendou a decisão do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, que autorizou o envio de militares das Forças Armadas para as cidades de Manaus (AM), Fortaleza (CE) e Caucaia (CE) no segundo turno das eleições municipais, que ocorrerá no domingo (29).

A decisão do colegiado foi unânime. Barroso afirmou que a medida, que visa garantir a segurança do pleito, se justifica pelo aumento do número de crimes violentos nessas localidades.

“Essa é uma preocupação que recai sobre todos nós, sobre todos os Tribunais Regionais Eleitorais, que é a violência por motivação política. Evidentemente, é um tema que refoge do controle do Tribunal Superior Eleitoral, mas é muito preocupante, inclusive, especialmente a violência de gênero, que também tem ocorrido ao longo dessas eleições”, ressaltou o presidente do TSE.

