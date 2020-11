Política Prefeito e vice eleitos em Bento Gonçalves têm candidaturas cassadas pela Justiça Eleitoral

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

As candidaturas do prefeito e do vice eleitos em Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB) e Amarildo Lucatelli (PP), respectivamente, foram cassadas pela Justiça Eleitoral.

A decisão é da juíza Romani Terezinha Bortolas Dalcin e atende a pedido da coligação Bento Unido e Forte, de Alcindo Gabrielli (MDB) e Evandro Speranza (PL).

Segundo a magistrada, a coligação Gente Que Faz Bento (PSDB/PP/Republicanos), apoiada pelo atual prefeito Guilherme Pasin (PP), foi beneficiada por divulgações de notícias em canais oficiais da prefeitura.

De acordo com ela, houve prática irregular e uso da máquina pública durante o período eleitoral, visando beneficiar as candidaturas. A ação foi protocolada antes das eleições.

A coligação Gente Que Faz Bento nega as irregularidades e informou que recorrerá da decisão que cassou a chapa. Se a cassação for confirmada pela Justiça Eleitoral, haverá um novo pleito para escolher o prefeito e o vice.

