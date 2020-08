Prefeitura de Porto Alegre vai relançar edital de concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre vai relançar o edital de concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da orla do Guaíba ainda no mês de setembro. Nesta segunda-feira (31), não apareceram grupos interessados durante a sessão de recebimento das propostas referente ao edital lançado no dia 3 de julho.

A Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, responsável pela iniciativa, afirmou que projeta modificações para conferir maior viabilidade ao projeto.

O secretário da pasta, Thiago Ribeiro, avaliou que são muitos investimentos e uma estrutura de receita que depende da capacidade da concessionária em viabilizar eventos no local, algo que se tornou mais incerto em virtude do cenário pandêmico.

Contudo, o secretário enxerga a possibilidade de, com poucas modificações, o edital ser relançado, desta vez com sucesso. Segundo ele, as modificações serão pequenas, porém fundamentais para aumentar o interesse da iniciativa privada. A estruturação geral do projeto, com acesso gratuito aos espaços e valorização da cultura e da tradição, será preservada, de acordo com ele.

A concessão dos dois espaços deve ocorrer por meio de um contrato de 35 anos. O concessionário que vencer a licitação fará a manutenção, gestão e operação dos dois locais.

No Harmonia, há a previsão de investimentos obrigatórios de cerca de R$ 30 milhões para a realização de melhorias de infraestrutura do espaço. Já no trecho 1 da orla, as responsabilidades do futuro parceiro se darão principalmente sobre os gastos de manutenção e operação do local.